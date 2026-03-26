Un rappresentante dell’associazione dedicata alle persone con disabilità ha espresso rispetto per la nomina di un nuovo vicesindaco, presidente dell’organizzazione. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di evitare che le politiche sulla disabilità diventino strumenti di retorica, spettacolarizzazione o teatralità, ricordando che alcune mancanze passate non devono essere dimenticate.

Totale rispetto per la nomina di Gianna Camplone, presidente dell’associazione Diversuguali a vicesindaco, ma no “ogni tentativo di trasformare le politiche sulla disabilità in un esercizio di retorica, spettacolarizzazione e teatralità” perché quel che non è stato fatto non si dimentica. Si può sintetizzare così il commento del presidente di Carrozzine Determinate alla notizia della nomina decisa dal sindaco Carlo Masci alle prese con la formazione della nuova giunta che non si conoscerà se non dopo, ha fatto sapere lui stesso, la seduta del primo consiglio comunale fissata all’8 aprile. “È importante la nomina istituzionale di una persona con disabilità: anche senza saperlo, il sindaco Carlo Masci ha applicato il principio internazionale ‘nulla su di noi senza di noi’ – dichiara Ferrante -. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Ferrante (Carrozzine determinate) su Camplone vicesindaco: "Rispetto, ma basta strumentalizzare la disabilità"

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