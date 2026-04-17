Quante posizioni guadagna Cobolli a Monaco? Possibile best ranking ma ora il tabellone si inerpica
Flavio Cobolli avanza nel torneo ATP500 di Monaco di Baviera, giocando sulla terra rossa. Nel suo ultimo impegno, ha battuto nei quarti di finale il tennista ceco con il punteggio di 6-3, 6-2. La sua posizione in classifica potrebbe migliorare, ma il percorso si fa più difficile con i prossimi incontri. Il tennista romano continua così la sua corsa nel torneo tedesco.
Flavio Cobolli prosegue nel proprio cammino nell’ATP500 di Monaco di Baviera. Sulla terra rossa tedesca, il romano si è imposto nei quarti di finale contro il ceco Vit Kopriva 6-3 6-2. Un’affermazione netta da parte dell’azzurro che può mettere fieno in cascina anche nei punti in classifica mondiale. Con questo risultato, Cobolli può fregiarsi di 2470 punti, che gli valgono il 14° posto nel ranking. La prosecuzione del cammino potrebbe tradursi in un’ascesa importante. Se Flavio dovesse raggiungere la finale, salirebbe a quota 2600 punti, ovvero il 12° posto virtuale. Nell’eventualità di un trionfo sulla terra tedesca, il computo complessivo sarebbe di 2770 punti (12° posto virtuale).🔗 Leggi su Oasport.it
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Salve, realisticamente quante possibilità ho di essere presa con 3 posizioni disponibili e 21 domande pervenute, tenendo conto che sono candidata nella sezione difficoltá economiche. Secondo voi mi converrebbe cambiare progetto Se si, la domanda potre facebook