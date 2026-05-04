Libertas Centro Karate Riccione | fine settimana di grandi conquiste sportive

Il fine settimana appena trascorso ha visto il Libertas Centro Karate Riccione impegnato in diverse competizioni. Gli atleti hanno affrontato discipline varie sul tatami, ottenendo risultati significativi e dimostrando la loro preparazione. La presenza alle gare ha coinvolto numerosi partecipanti, contribuendo a rafforzare il senso di squadra e di impegno. Questi eventi hanno rappresentato un momento importante per la crescita del gruppo e per la visibilità del centro sportivo.

È stato un fine settimana che il Libertas Centro Karate Riccione difficilmente dimenticherà. Due giorni intensi, vissuti su tatami diversi ma con lo stesso spirito: quello di un gruppo che cresce, che si sostiene e che trasforma ogni gara in un’occasione per dimostrare tecnica, carattere e.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Il Libertas Centro Karate Riccione protagonista ai Campionati Regionali AssolutiAi Campionati Regionali Assoluti di karate domenica scorsa a Mirandola, specialità kata e kumite, il Centro Karate Riccione si è confermato... Centro Karate Riccione, pioggia di medaglie alla XVI Coppa di TolentinoRisultati di grande rilievo per il Centro Karate Riccione, protagonista domenica 1° marzo alla sedicesima Coppa di Tolentino, manifestazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Libertas Centro Karate Riccione: week end di grandi conquiste su due frontiÈ stato un fine settimana che il Libertas Centro Karate Riccione difficilmente dimenticherà. Due giorni intensi, vissuti su tatami diversi ma con lo stesso spirito: quello di un gruppo che cresce, che ... newsrimini.it Anna Orsetti e Martina Padoan da Riccione alla NazionaleC’è un pezzo di Riccione nel cuore del karate italiano. La Nazionale giovanile Fijlkam è andata ai Campionati europei giovanili di Limassol (Cipro), con una missione chiara: difendere il primato ... ilrestodelcarlino.it