Durante il Gran Premio di Cina, Fernando Alonso ha deciso di ritirarsi a causa di problemi alla vettura che gli hanno impedito di sentire le mani e i piedi, rendendo impossibile continuare la gara. Lo spagnolo, che corre con il team di Formula 1, ha abbandonato la corsa insieme al compagno di squadra Lance Stroll, che aveva già lasciato la pista prima di lui.

Fernando Alonso alla prese con problemi significativi alla sua vettura. Lo spagnolo, esattamente come il compagno di squadra Lance Stroll, si è ritirato dal GP di Cina, secondo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena presso il circuito di Shanghai. Nello specifico il pilota in forza all’Aston Martin ha dovuto fare i conti con delle forti vibrazioni che hanno messo a dura prova la sua tenuta sulla monoposto, così come confermato dal diretto interessato una volta giunto in zona mista, dove ha spiegato a grandi linee quanto successo: “ Facevo molta fatica a sentire le mani ed i piedi, quindi non aveva davvero senso continuare – ha detto Alonso – è stato peggio di tutti gli altri giorni di questo weekend. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Fernando Alonso: “Non sentivo le mani ed i piedi, non aveva senso continuare”

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