Fernando Alonso rimane vago sul ritiro | Nel 2027? Se non sarò in F1 correrò la Dakar

Il pilota spagnolo compirà 45 anni il prossimo 29 luglio. In vista di questa data, ha lasciato aperta la possibilità di un ritiro dalla Formula 1, ma ha anche detto che in caso di abbandono di questa categoria potrebbe dedicarsi alla Dakar. La sua carriera nel motorsport ha attraversato diverse fasi e competizioni, mantenendo sempre un alto profilo.

Fernando Alonso il prossimo 29 luglio spegnerà 45 candeline. Un’età tutto sommato giovanile per una persona normale. Molto meno per un pilota di Formula Uno. L’asturiano, infatti, sta battendo i record di longevità per la Formula Uno moderna in attesa che il suo contratto con Aston Martin si vada a concludere al termine della stagione. Appare inevitabile pensare che quello di Abu Dhabi a dicembre potrebbe essere davvero il suo ultimo Gran Premio della carriera? Meglio non correre, almeno in questo caso. Come ha spiegato nel corso della conferenza stampa di ieri che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del campionato, la decisione sulla prossima annata non è stata ancora presa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fernando Alonso rimane vago sul ritiro: “Nel 2027? Se non sarò in F1 correrò la Dakar” Notizie correlate F1, Fernando Alonso: “Dolori alle dita per l’Aston Martin? Se fossi in lotta per il titolo guiderei 3-4 ore…”La solita ironia tagliente di Fernando Alonso, quando qualcosa non va sull’auto che guida. F1, Fernando Alonso si mette sul mercato: “Sono motivato e competitivo, spero che il 2026 non sia la mia ultima stagione”Fernando Alonso ne ha viste tante nell’arco della sua infinita carriera, cominciata nel 2001 e attualmente ancora in corso. Contenuti utili per approfondire Fernando Alonso rimane vago sul ritiro: Nel 2027? Se non sarò in F1 correrò la DakarFernando Alonso il prossimo 29 luglio spegnerà 45 candeline. Un'età tutto sommato giovanile per una persona normale. Molto meno per un pilota di Formula ... oasport.it Fernando Alonso resta vago sul suo futuroL'alfiere dell'Aston Martin dovrà prendere una decisione importante in estate: Dipenderà in gran parte da me ... sportal.it