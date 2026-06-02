Fermare le morti sul lavoro Lo scrittore | parto dai bimbi | Bisogna dare l’esempio

Uno scrittore ha affrontato il tema delle morti sul lavoro, che nei primi tre mesi del 2026 hanno raggiunto 189 decessi. Ha sottolineato l'importanza di dare il buon esempio partendo dai bambini, collegando la sicurezza sul lavoro a un messaggio di responsabilità e consapevolezza. La discussione si è concentrata sull’uso della narrativa e dello storytelling come strumenti per sensibilizzare su questa problematica.

Ha affrontato il tema della salute e sicurezza sul lavoro – tasto dolente in un Paese che ha registrato, solo nei primi 3 mesi del 2026, già 189 morti ‘bianche’ – da un punto di vista inedito: quello della narrativa e dello storytelling. Pasquale Sgrò, ex ispettore del lavoro e autore del romanzo ‘L’altro ispettore – Vietato pensare’ (edito da Corbaccio), ha trascorso decenni entrando quotidianamente in fabbriche e cantieri del centro Italia. Dal suo romanzo è nata l’omonima serie tv, trasmessa di recente da Rai 1: di fatto, la prima fiction italiana a mettere realmente al centro la sicurezza sul lavoro. Nei giorni scorsi, Sgrò è stato fra i protagonisti di Ambiente Lavoro, il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenutosi in Fiera a Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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