I due operai morti nell' incidente sul lavoro lo smartphone ritrovato e il dolore delle mogli
Due operai sono deceduti in un incidente sul lavoro e le autorità hanno recuperato lo smartphone di una delle vittime. La moglie di uno dei due lavoratori ha affermato che il marito svolgeva regolarmente le sue mansioni. La vicenda ha suscitato attenzione e si stanno ancora svolgendo le indagini per chiarire le circostanze dell'incidente. I familiari delle vittime sono stati informati dell’accaduto.
Il recupero dello smartphone di una delle vittime e la moglie di uno dei due operai morti che sostiene che il marito lavorasse regolarmente. Sono gli elementi di novità della tragedia avvenuta ieri in via Ruggero Marturano dove Daniluc Tiberi, romeno di 50 anni, e Najahi Jaleleddine, tunisino di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
I due operai morti nell'incidente sul lavoro, la moglie di una delle vittime: "Mio marito non era in nero"Il recupero dello smartphone di una delle vittime e la moglie di uno dei due operai morti che sostiene che il marito lavorasse regolarmente.
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