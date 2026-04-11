I due operai morti nell' incidente sul lavoro lo smartphone ritrovato e il dolore delle mogli

Due operai sono deceduti in un incidente sul lavoro e le autorità hanno recuperato lo smartphone di una delle vittime. La moglie di uno dei due lavoratori ha affermato che il marito svolgeva regolarmente le sue mansioni. La vicenda ha suscitato attenzione e si stanno ancora svolgendo le indagini per chiarire le circostanze dell'incidente. I familiari delle vittime sono stati informati dell’accaduto.