Uno studio recente evidenzia che concedersi ferie ogni due mesi può essere più efficace rispetto a una sola lunga vacanza estiva per ridurre lo stress accumulato durante l’anno. La ricerca ha analizzato i livelli di benessere di lavoratori che adottano questa modalità, confrontandoli con quelli che preferiscono un’unica pausa lunga. I risultati mostrano che frequenti periodi di riposo contribuiscono a un recupero più rapido e duraturo, senza indicare effetti negativi sulla produttività o sulla continuità lavorativa.

La ricerca è chiara: un’unica lunga vacanza estiva non basta a recuperare lo stress accumulato nel corso dell’anno. Gli scienziati chiedono pause più frequenti, ma più corte. Un cambio di paradigma che l’Europa — e l’Italia in particolare — fatica ancora ad accettare. Agosto non salva nessuno: il mito della vacanza annuale è crollato. Ogni anno, puntuale come il solleone, arriva il grande esodo. Milioni di italiani svuotano le città, intasano le autostrade e si riversano su spiagge e montagne con l’urgenza silenziosa di chi deve recuperare dodici mesi di lavoro in quattordici giorni. È un rito collettivo, quasi un sacramento laico. Ma la scienza dice che non funziona. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Ferie ogni due mesi: la scienza che sfida il modello lavorativo occidentale

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