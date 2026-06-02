Fenus imbattibile | 12 vittorie e il primo scudetto juniores

Notizia in breve

Il Fenus ha vinto 12 partite e conquistato il primo scudetto juniores, interrompendo il dominio del Verrayes. La squadra ha ottenuto il successo grazie a una fase della gara in cui ha aumentato il ritmo e segnato due reti consecutive. Questo allungo ha creato il divario decisivo nel punteggio, consolidando la vittoria finale. La squadra ha mantenuto un andamento costante e ha sfruttato le occasioni più importanti nel momento chiave del match.