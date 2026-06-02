Fenus imbattibile | 12 vittorie e il primo scudetto juniores
Il Fenus ha vinto 12 partite e conquistato il primo scudetto juniores, interrompendo il dominio del Verrayes. La squadra ha ottenuto il successo grazie a una fase della gara in cui ha aumentato il ritmo e segnato due reti consecutive. Questo allungo ha creato il divario decisivo nel punteggio, consolidando la vittoria finale. La squadra ha mantenuto un andamento costante e ha sfruttato le occasioni più importanti nel momento chiave del match.
? Punti chiave Come ha fatto il Fenus a spezzare il dominio del Verrayes?. Quale fase della gara ha determinato il distacco decisivo?. Cosa è successo durante la seconda tsachà per ribaltare il punteggio?. In che modo questa vittoria cambierà gli equilibri del campionato juniores?.? In Breve Vittoria finale per 1685 a 1289 contro il Verrayes 1685 a 1289 a Brissogne.. Vantaggio iniziale di 1043 a 902 con 22 buone contro 17.. Superiorità tecnica nella seconda tsachà con 642 metri posati dai fenusiani.. Verrayes interrompe un dominio storico di 25 titoli giovanili dal 1950.. Il Fenus conquista lo scudetto juniores a Brissogne: una stagione perfetta da 12 vittorie su 12. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Il primo 12 cilindri Ferrari: 40 anni di vittorieQuaranta anni fa nasceva il primo motore V12 della Ferrari, ideato da Gioachino Colombo per la prima vettura del Cavallino rampante.
SBK Most 2026: Bulega ancora imbattibile a 16 vittorie?Il Campionato Mondiale Superbike si avvicina alla tappa di Most, in Repubblica Ceca, dove si svolgerà il prossimo round.