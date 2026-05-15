SBK Most 2026 | Bulega ancora imbattibile a 16 vittorie?

Da ilgiornaledigitale.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Campionato Mondiale Superbike si avvicina alla tappa di Most, in Repubblica Ceca, dove si svolgerà il prossimo round. Dopo aver vinto tutte le gare finora disputate, Nicolò Bulega è ancora imbattuto, con un totale di 16 vittorie consecutive. La sua serie di successi solleva la domanda se qualcuno possa riuscire a fermarlo in questa fase della stagione. La competizione prosegue sull’Autodrom Most e l’attenzione rimane puntata sul pilota di Aruba.

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Il Mondiale Superbike arriva al Round Repubblica Ceca, sull’Autodrom Most, con una domanda sola: qualcuno può fermare Nicolò Bulega? Il pilota di Aruba.it Racing – Ducati ha vinto tutte e 12 le gare disputate finora nel 2026 e ha collezionato 16 vittorie consecutive (12 nel 2026 più 4 a fine 2025), record assoluto del campionato. Weekend del 16-17 maggio, quinto round della stagione. Bulega: il dominio assoluto. I numeri raccontano una stagione senza precedenti: 248 punti, 12 vittorie su 12 gare (Gara 1, Superpole Race, Gara 2 per quattro round), 25 podi consecutivi. Bulega arriva a Most dopo la tripletta di Balaton Park (Gara 1, Superpole Race, Gara 2 in Ungheria) che ha sostanzialmente chiuso ogni discussione sulla leadership. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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LE VINCE TUTTE BULEGA! 16 vittorie consecutive! IMBATTIBILE! #bulega #ducati #sbk #superbike

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