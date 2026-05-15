Il Campionato Mondiale Superbike si avvicina alla tappa di Most, in Repubblica Ceca, dove si svolgerà il prossimo round. Dopo aver vinto tutte le gare finora disputate, Nicolò Bulega è ancora imbattuto, con un totale di 16 vittorie consecutive. La sua serie di successi solleva la domanda se qualcuno possa riuscire a fermarlo in questa fase della stagione. La competizione prosegue sull’Autodrom Most e l’attenzione rimane puntata sul pilota di Aruba.

Il Mondiale Superbike arriva al Round Repubblica Ceca, sull’Autodrom Most, con una domanda sola: qualcuno può fermare Nicolò Bulega? Il pilota di Aruba.it Racing – Ducati ha vinto tutte e 12 le gare disputate finora nel 2026 e ha collezionato 16 vittorie consecutive (12 nel 2026 più 4 a fine 2025), record assoluto del campionato. Weekend del 16-17 maggio, quinto round della stagione. Bulega: il dominio assoluto. I numeri raccontano una stagione senza precedenti: 248 punti, 12 vittorie su 12 gare (Gara 1, Superpole Race, Gara 2 per quattro round), 25 podi consecutivi. Bulega arriva a Most dopo la tripletta di Balaton Park (Gara 1, Superpole Race, Gara 2 in Ungheria) che ha sostanzialmente chiuso ogni discussione sulla leadership. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - SBK Most 2026: Bulega ancora imbattibile a 16 vittorie?

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LE VINCE TUTTE BULEGA! 16 vittorie consecutive! IMBATTIBILE! #bulega #ducati #sbk #superbike

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