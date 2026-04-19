Il primo 12 cilindri Ferrari | 40 anni di vittorie

Quaranta anni fa nasceva il primo motore V12 della Ferrari, ideato da Gioachino Colombo per la prima vettura del Cavallino rampante. Questo motore ha segnato un'epoca, trovando applicazione in numerose vetture da corsa e da strada. Nel corso degli anni, ha contribuito a numerose vittorie e ha rappresentato un simbolo di eccellenza tecnica per il marchio. La storia di questo propulsore si intreccia con quella delle competizioni e dell'ingegneria automobilistica.

“La Maserati ha un ottimo quattro cilindri, gli inglesi hanno la Era a sei cilindri e l’Alfa Romeo ha otto cilindri. Lei, a mio parere, dovrebbe costruire un dodici cilindri!”. A parlare così, senza timori riverenziali, a Enzo Ferrari in persona è Gioachino Colombo, uno dei più grandi progettisti italiani di motori di tutti i tempi, nato a Legnano nel 1903 e autore anche dell’Alfa Romeo 158, quell’Alfetta che avrebbe vinto i primi due Campionati del mondo della storia della Formula 1 nel 1950 e 1951. Al tempo di quella conversazione con il Drake, avvenuta nel luglio del 1945, la risposta di Ferrari è entusiastica: «Caro Colombo», disse, «lei mi legge nel pensiero.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il primo 12 cilindri Ferrari: 40 anni di vittorie Ferrari 12 Cilindri V12 Engine Roar In A Tunnel Notizie correlate Leggi anche: Antonelli conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Primo podio Ferrari per Hamilton Mercedes GLC 53: torna il 6 cilindri, più piacere di guida e addio ai 4 cilindri contestati dai puristi.La Mercedes-AMG GLC abbandona i motori a quattro cilindri, una scelta dettata dalle richieste dei clienti e da una nuova filosofia tecnica che...