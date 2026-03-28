Lewandowski Juventus il centravanti polacco è tra le opzioni per il calciomercato estivo Le ultimissime

Il centravanti polacco, attualmente in forza al Barcellona, è considerato una delle possibilità per rinforzare l’attacco della Juventus durante il prossimo calciomercato estivo. La società sta valutando diverse opzioni e tra queste figura il giocatore, che rappresenta uno dei nomi più discussi nelle trattative di mercato di questa fase. Le trattative sono ancora in corso e non ci sono conferme ufficiali.

Lewandowski Juventus, il centravanti del Barcellona è tra le opzioni per rinforzare l’attacco nel calciomercato estivo. Le ultimissime. La Juve progetta il futuro puntando su profili di alto spessore per inaugurare un nuovo ciclo vincente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera intende assecondare le richieste di Luciano Spalletti, che ha chiesto esplicitamente innesti di esperienza. MERCATO JUVE LIVE L’obiettivo principale per l’attacco è Robert Lewandowski. Il calciatore si libererà a parametro zero al termine della stagione attuale, rappresentando un’occasione di mercato irrinunciabile per alzare il tasso tecnico del gruppo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski Juventus, il centravanti polacco è tra le opzioni per il calciomercato estivo. Le ultimissime Articoli correlati Probabili formazioni Udinese Juve, tutte le opzioni di mister Spalletti per il ruolo di centravanti. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Probabili formazioni Udinese Juve, tutte le opzioni di Luciano Spalletti per il ruolo di numero 9. Lewandowski Juventus: l’arrivo in bianconero in estate è davvero possibile? Cosa c’è dietro le voci sul polacco, tutti i retroscenadi Redazione JuventusNews24Lewandowski Juventus: l’arrivo in bianconero in estate è davvero possibile? Cosa filtra sul clamoroso trasferimento a... Una raccolta di contenuti su Lewandowski Juventus Temi più discussi: Gazzetta dello Sport - Juventus, c'è il blitz per Lewandowski: cosa filtra sul futuro dell'attaccante del Barcellona; Juventus, occhi su Lewandowski: in estate si pensa a un colpo alla Modric; Milan e Juve su Lewandowski, lui pensa alla mossa a sorpresa; Emissari della Juventus in Polonia per osservare Robert Lewandowski. Lewandowski-Juventus: la missione per il bomber è iniziataLa Juventus studia il colpo di mercato per la prossima stagione: obiettivo Robert Lewandowski. Ecco partita la missione. newsmondo.it Juventus, idea Lewandowski per l'attacco: possibile colpo alla ModricLa Juventus, infatti, avrebbe messo gli occhi sull'esperto attaccante di proprietà del Barcellona. Ieri sera un emissario del club bianconero sarebbe stato avvistato a Varsavia, dove Lewandowski ha ... fantacalcio.it Blitz Juventus per Robert Lewandowski Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, un emissario del club bianconero era sugli spalti dello stadio Pge Narodowy per assistere alla semifinale dei playoff Mondiali tra Polonia e Albania, vinta pe - facebook.com facebook La Juventus monitora con attenzione il futuro di Robert Lewandowski: Nessun contatto ufficiale per ora, ma segnali concreti: secondo La Gazzetta dello Sport, un osservatore bianconero era a Varsavia per seguirlo dal vivo #CalcioinPillole #Lewando x.com