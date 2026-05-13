Lewandowski alla Juve un altro club si inserisce nella corsa al polacco | decisiva la volontà dell’attaccante Le novità

Un altro club si è fatto avanti nella trattativa per portare l’attaccante polacco. Dopo le voci sulla possibile cessione alla Juventus, anche il Porto ha espresso interesse per il giocatore. La decisione finale dipenderà dalla volontà dell’attaccante, che dovrà scegliere tra le offerte ricevute. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata da parte delle società coinvolte.

di Francesco Spagnolo Lewandowski alla Juve, anche il Porto ha manifestato il proprio interesse per il polacco. Ma per adesso nessuna decisione è stata presa. Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere una fase di profonda trasformazione, spinto dalla necessità di trovare un terminale offensivo affidabile per la prossima edizione della Champions League. Le motivazioni che spingono la dirigenza bianconera a sondare il terreno per un nuovo numero nove sono molteplici: la complessa situazione contrattuale di Dusan Vlahovic, i cronici problemi fisici di Arkadius Milik e i recenti rendimenti deludenti di profili come Jonathan David e Lois Openda.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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