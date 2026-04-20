Femminicidio a Vignale Monferrato | donna uccisa in strada con una coltellata alla gola

Nella giornata di ieri, a Vignale Monferrato, una donna di 53 anni è stata trovata priva di vita in strada, colpita da una ferita da arma da taglio alla gola. La polizia intervenuta sul posto ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto. La vittima è stata trovata in un'area pubblica, e al momento non ci sono dettagli sulle circostanze che hanno portato all'aggressione.

Una donna di 53 anni è stata uccisa in strada a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, con una coltellata alla gola. L’uomo che l’avrebbe colpita mortalmente, secondo le prime informazioni, sarebbe l’ex convivente di quattro anni più grande: è stato già fermato dai carabinieri. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul luogo del femminicidio, per la vittima non c’era già più nulla da parte. L’inchiesta per ricostruire la dinamica e il movente dell’assassinio è stata affidata agli investigatori dei carabinieri. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. L'omicidio di Francesco Pio...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio a Vignale Monferrato: donna uccisa in strada con una coltellata alla gola Notizie correlate Donna trovata morta in strada a Vignale Monferrato, 53enne accoltellata alla gola: caccia al killerUna donna di 53 anni è stata uccisa in strada in provincia di Alessandria, a Vignale Monferrato, comune che conta poco meno di mille abitanti. Leggi anche: Femminicidio a Napoli, 22enne uccisa con una coltellata alla schiena Contenuti e approfondimenti 53enne accoltellata alla gola e uccisa in piazza a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. Fermato l'ex compagnoFemminicidio nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, in piazza Italia. Inutile l'intervento del 118. Diversi testimoni avrebbero assistito all'attacco da parte di un uomo ... torino.corriere.it Donna uccisa in strada con una coltellata alla gola: fermato ex convivente a Vignale MonferratoUna 53enne è stata uccisa a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria: sarebbe stata accoltellata alla gola dall’ex convivente di 57 anni, fermato ... fanpage.it