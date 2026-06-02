Femminicidio a Misterbianco la Uil | Basta parlare di raptus è violenza contro le donne

Un uomo ha ucciso una donna a Misterbianco, secondo quanto affermato dalla Uil. La confederazione sindacale sottolinea che si tratta di violenza contro le donne, respingendo la tesi del raptus o dell’amore. La vittima si chiamava Alessandra Bruno. La nota evidenzia che l’atto è stato compiuto con rabbia criminale, senza altre motivazioni.

"Né raptus, né amore. Solo rabbia criminale contro Alessandra Bruno, altra vittima di un uomo che odia le donne. Il femminicidio di Misterbianco, per il quale è stato arrestato il marito della donna, propone ancora una volta domande che evidentemente non trovano risposta. Ci chiediamo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Perugia: fino a 6.000 euro per le donne contro la violenza di genere

Tentato femminicidio a Misterbianco, arrestato un 53enne. La moglie ferita è gravissimaNella notte a Misterbianco, nel Catanese, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie durante una lite in casa.

Temi più discussi: Tentato femminicidio, la figlia vede e chiama il 112. Grave la donna, arrestato il marito; Catania, morta 49enne picchiata in casa dal marito a Misterbianco; Femminicidio a Misterbianco, è morta la 49enne aggredita dal marito; Femminicidio a Misterbianco, Alessandra Bruno morta dopo l'aggressione del compagno Salvatore Mallamo.

La 49enne Alessandra Bruno è morta all’ospedale Garibaldi Centro di #Catania dopo l’aggressione subita in casa a Misterbianco. Il marito Salvatore Mallamo resta in carcere e ora dovrà rispondere di femminicidio. x.com

Misterbianco, muore dopo due giorni la 49enne colpita a martellate dal maritoNon ce l’ha fatta Alessandra Bruno, la donna di 49 anni di Misterbianco aggredita e colpita ripetutamente alla testa con un martello dal marito 53enne la notte tra venerdì 30 e sabato 31 maggio. È dec ... msn.com

Femminicidio a Misterbianco, è morta Alessandra Bruno: era stata picchiata dal marito davanti ai quattro figliL'aggressione è avvenuta nella notte di sabato 30 maggio, nella casa della famiglia in provincia di Catania. A dare l'allarme era stata una dei figli della coppia. Alessandra Bruno aveva 49 anni ... corriere.it