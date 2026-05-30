Nella notte a Misterbianco, nel Catanese, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie durante una lite in casa. L'uomo è stato arrestato, mentre la donna è rimasta ferita gravemente. La vittima ha riportato ferite serie. La polizia ha fermato l’aggressore poco dopo l’accaduto.

Catania, 30 maggio 2026 – Tentato femminicidio nella notte a Misterbianco, nel Catanese. Un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie, picchiandola violentemente durante una lite in casa. La 49enne è gravissima. È successo stanotte in un’abitazione nella frazione di Belsito. Allertati i soccorsi, la donna donna è stata immediatamente portata in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del nucleo Radiomobile. In aggiornamento . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tentato femminicidio a Misterbianco, arrestato un 53enne. La moglie ferita è gravissima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tentato femminicidio a Misterbianco vicino Catania, la moglie picchiata brutalmente nella notte: è graveUna donna è stata aggredita nella notte a Misterbianco, vicino Catania, dal marito che le ha inferto numerosi colpi.

Tentato femminicidio a Picanello, accoltella la moglie in strada e scappa: si cerca ancora l'aggressoreUn uomo di 54 anni, già noto alle forze dell'ordine, è ricercato dopo aver accoltellato la moglie di 50 anni in strada nel rione Picanello.

Temi più discussi: Tentato femminicidio a Misterbianco vicino Catania, la moglie picchiata brutalmente nella notte: è grave; Tentato femminicidio a Misterbianco, 49enne ferita in casa dal marito; Tentato femminicidio a Misterbianco, arrestato un 53enne. La moglie ferita è gravissima; Picchia violentemente la moglie durante lite, donna è gravissima.

Picchia violentemente la moglie durante lite, donna è gravissima(ANSA) - CATANIA, 30 MAG - Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Misterbianco dove un 53enne, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie, di 49 anni, ferendola gravemente. Soc ... msn.com

Catania, picchia la moglie durante lite: la donna è gravissimaTentato femminicidio nella frazione Belsito el comune di Misterbianco, in provincia di Catania. Nella notte un 53enne, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie, di 49 anni, ferendola gravemente. msn.com