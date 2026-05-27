Perugia | fino a 6.000 euro per le donne contro la violenza di genere

Le donne che denunciano violenza di genere possono ricevere fino a 6.000 euro in fondi dedicati. Per accedere alle risorse, è necessario ottenere una certificazione specifica, rilasciata dalle autorità competenti. Il contributo può coprire spese come alloggio, assistenza legale e servizi di supporto. Le richieste devono essere presentate seguendo procedure stabilite e allegando la documentazione richiesta. Non sono previste altre forme di rimborso o indennizzo oltre a quelle indicate.

? Domande chiave Come si ottiene la certificazione necessaria per accedere ai fondi?. Quali spese specifiche possono essere coperte con questo contributo?. Chi può presentare la domanda entro la scadenza del 30 settembre?. Come funziona il rinnovo del sostegno per i mesi successivi?.? In Breve Scadenza domande via PEC entro il 30 settembre per il Comune di Perugia.. Fondi totali di 55.075 euro provenienti dal Programma regionale 2025.. Contributo fino a 6.000 euro per massimo 24 mesi con possibili rinnovi.. Copertura spese per affitto, utenze, formazione, libri scolastici e baby-sitting.. Il Comune di Perugia mette a disposizione fino a 6.000 euro per le donne che affrontano il difficile percorso di uscita dalla violenza, con domande da presentare entro il 30 settembre tramite posta elettronica certificata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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