Fed Warsh punta alle medie spuntate per gestire l’inflazione
Warsh ha proposto un nuovo metodo di analisi basato su medie spuntate per monitorare l’inflazione. Questo approccio evidenzia variazioni più rapide nei dati rispetto al tradizionale indice PCE. Le medie spuntate mostrano numeri più bassi o più alti rispetto ai valori ufficiali, generando dubbi sulla reale misura dell’inflazione. La differenza tra i due metodi può influenzare le decisioni di politica monetaria.
? Domande chiave Come può il nuovo metodo di Warsh nascondere l'inflazione reale?. Perché i dati delle medie spuntate differiscono così tanto dal Pce?. Quali rischi corre il bilancio delle famiglie con tassi non alzati?. Chi rischia di compromettere l'indipendenza della Federal Reserve?.? In Breve Metodo elimina 24% estremi bassi e 31% estremi alti del paniere prezzi.. Differenza tra indice Pce al 3,8% e medie spuntate al 2,3%.. Dazi Trump causano rincari su prodotti industriali e importati.. Jerome Powell avverte rischi per credibilità istituzionale e indipendenza politica..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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