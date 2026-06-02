Fed e rischio Warsh | l’indipendenza monetaria sotto scacco

La Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse, portando a una crescita dell’inflazione. Il valore dei risparmi potrebbe diminuire a causa dell’aumento dei prezzi. La decisione influisce anche sul debito americano, che diventa più costoso, con il rischio che le famiglie e le imprese debbano sostenere maggiori oneri finanziari. L’indipendenza della banca centrale viene messa in discussione, mentre i mercati finanziari reagiscono ai cambiamenti delle politiche monetarie.

? Punti chiave Come cambierà il valore dei tuoi risparmi con la nuova inflazione?. Perché il rischio del debito americano ricadrà direttamente sui privati?. Quali strategie concrete usare per proteggere il capitale dalla volatilità?. Cosa accadrà ai rendimenti obbligazionari se la Fed riduce il bilancio?.? In Breve Sostituzione indice PCE con median inflation gauge per misurare i prezzi. Riduzione asset Fed da 7.000 miliardi di dollari per limitare il bilancio. Mickael Benhaim di Pictet Asset Management analizza i rischi di volatilità. Strategie suggerite: duration bassa, credito investment grade e mercati emergenti.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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