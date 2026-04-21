Warsh ' l' indipendenza della Fed dipende dalla stessa Fed'

WASHINGTON, APR 21 - "L'indipendenza della Federal Reserve dipende dalla stessa Fed". Il presidente designato della Banca centrale Usa, Kevin Warsh, nell'audizione di conferma al Comitato bancario del Senato, ha affermato di essere "assolutamente convinto dell'indipendenza della Fed". Warsh, in avvio, ha detto di essere "profondamente grato al presidente Trump per la fiducia accordata", ribadendo i due pilastri della politica monetaria di piena occupazione e stabilità dei prezzi".🔗 Leggi su Lanazione.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Fed, Warsh: Fed deve rimanere nel suo ambito di competenza per continuare a essere indipendente; Warsh promette di proteggere l’indipendenza della Fed all’audizione; Federal Reserve e regime change: il caso Kevin Warsh; Warsh, candidato alla guida della Fed, si impegna per l'indipendenza della banca centrale, pur con dei limiti.

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