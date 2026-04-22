Il candidato alla presidenza della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha dichiarato che manterrà l’indipendenza dell’istituzione, anche se la sua elezione non è ancora certa. La sua posizione arriva in un momento di incertezza politica e di discussioni sull’orientamento della politica monetaria. Warsh ha sottolineato che le decisioni della banca centrale saranno prese esclusivamente sulla base dei dati economici, senza influenze esterne. La nomina del nuovo presidente è attesa in un periodo di attenzione da parte del mercato.

Il futuro Presidente della Fed Kevin Warsh (almeno per ora.) ribadisce che non si farà condizionare dalla Casa Bianca nelle decisioni di politica monetaria e si difende dalle critiche dei senatori democratici circa i suoi legami con il mondo dell’alta finanza e con alcune poste “fumose” del suo patrimonio personale. Warsh ha fatto ieri la sua prima apparizione formale dinanzi alla Commissione bancaria del Senato USA, che dovrà formalizzare la sua nomina a Presidente della Fed, dopo l’uscita di Powell il 15 maggio prossimo. Un’audizione spinosa in cui i senatori democratici non hanno lesinato attacchi diretti, che mettono a rischio la sua elezione, mentre il Presidente Donald Trump avvertiva il suo candidato favorito di attendersi tassi d’interesse più bassi quando assumerà il timone.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fed: il futuro Presidente Warsh assicura indipendenza ma l’elezione è a rischio

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