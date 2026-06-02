Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ha espresso dubbi sulla sicurezza del campo Mutoid, sottolineando che non è ancora garantita. Pur dichiarando che il campo è salvo, ha chiesto chi si farà carico delle spese per mettere in sicurezza l’area. La questione rimane aperta, con l’accento sulla necessità di interventi e di chiarimenti su chi finanzierà eventuali lavori di sistemazione.

Il campo dei Mutoid è salvo. Ma la battaglia non è ancora finita. A sollevare forti dubbi è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello. Che ha presentato un’interrogazione in Regione, per andare fino in fondo alla questione dopo che il consiglio comunale di Santarcangelo ha approvato l’atto che stabilisce che gli artisti possono restare a vivere e a lavorare nel campo sulle rive del Marecchia, dove abitano dal 1990. Atto approvato al termine della conferenza di servizi che ha coinvolto tutti gli enti competenti (dalla Regione stessa alla Soprintendenza ad altri uffici) che hanno dichiarato "l’interesse pubblico" e stabilito che Mutonia, nonostante gli abusi edilizi contestati, deve restare lì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - FdI: "Il campo Mutoid non è ancora sicuro. Chi paga per sistemarlo?"

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