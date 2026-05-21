Il campo Mutoid non sarà demolito La maggioranza salva gli artisti

Il campo dei Mutoid non sarà demolito. La decisione arriva dopo una sentenza del Consiglio di Stato, che nel gennaio 2025 aveva considerato le strutture abusive e aveva disposto la demolizione. Tuttavia, la maggioranza ha deciso di salvare gli artisti e le loro abitazioni, evitando l’abbattimento delle costruzioni situate a Santarcangelo, dove gli artisti vivono e lavorano fin dal luglio 1990. La questione riguarda quindi un’area utilizzata dagli artisti per oltre 30 anni, che ora rimane intatta.

Il campo dei Mutoid "è salvo". Non dovrà essere demolito, come avevano stabilito (nel gennaio 2025) dai giudici del Consiglio di Stato, ritenendo "abusive" le strutture dove gli artisti vivono e lavorano a Santarcangelo dal luglio 1990. L’atto approvato in consiglio martedì stabilisce che per il campo Mutoid, nonostante gli abusi edilizi, "prevale l’interesse pubblico". E quindi – come prevede l’articolo 35 del testo unico dell’edilizia – "le opere abusive possono non essere demolite se prevale l’interesse pubblico" e "non sono in contrasto con rilevanti interessi urbanistici, paesaggistici, idrogeologici e ambientali". Il documento è stato votato in base alle conclusioni della conferenza di servizi formata da tutti gli enti competenti, che hanno stabilito "l’interesse pubblico" di Mutonia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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