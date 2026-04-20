Crollo via delle Frasche | ancora nessuna lapide per le 8 vittime mentre c' è chi paga ancora l' Imu

Sono passati circa 22 anni dal crollo di una palazzina in via delle Frasche avvenuto nella notte del 20 novembre 2004, un episodio che ha causato la morte di otto persone e ha lasciato un segno indelebile nella comunità. A oggi, nessuna lapide commemorativa è stata posta per ricordare le vittime, mentre alcune famiglie continuano a pagare ancora l’Imu, nonostante le conseguenze di quella tragedia.

Sono trascorsi circa 22 anni dal crollo della palazzina di via delle Frasche, avvenuto nella notte del 20 novembre 2004, che segnò profondamente la città di Foggia e portò alla perdita di otto persone e al dolore di numerose famiglie. Una tragedia che rievocò il terribile ricordo delle 67 vittime.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Nessuna traccia dell'uomo disperso dopo il crollo del ponte sul fiume Trigno: si cerca ancora Domenico RacanatiAncora nessuna notizia di Domenico Racanati, il 53enne di Bisceglie rimasto coinvolto nel crollo del ponte sul fiume Trigno, giovedì 2 aprile. Charlie Hebdo colpisce ancora, Ali Khamenei finisce nel wc tra le macerie: «Nessuna pietà per chi ha massacrato gli iraniani»Il settimanale satirico francese Charlie Hebdo non si smentisce e nel numero in edicola da oggi, mercoledì 4 marzo, dà l’ultimo saluto «a modo suo»...