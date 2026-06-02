Il verdetto del campo ha emesso la sua sentenza definitiva: il Paris Saint-Germain è Campione d’Europa. Nella finalissima contro l’Arsenal, i parigini sono riusciti a imporsi conquistando l’ambita coppa. Un trionfo storico che ha un impatto devastante e immediato anche su Ultimate Team: EA Sports ha infatti rilasciato il team celebrativo legato alla campagna Road to the Final (RTTF). Tutti i protagonisti della cavalcata europea del club francese hanno ricevuto l’upgrade definitivo, toccando una valutazione mostruosa di 96 OVR. Scopriamo la rosa completa dei vincitori aggiornata nei menu di FC 26. L’AGGIORNAMENTO SUPREMO: TUTTI A 96 OVR. Come da regolamento della promo Road to the Final, la vittoria del trofeo sblocca il boost massimo per le carte dinamiche della squadra vincitrice. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, trionfo PSG: arrivano i super upgrade RTTF da 96 OVR

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