Il verdetto di Istanbul riscrive la storia di Ultimate Team. Con la vittoria schiacciante per 3-0 sul Friburgo, l’Aston Villa conquista l’Europa League e fa esplodere i server di EA Sports. Per festeggiare il trionfo, l’intera spedizione delle carte Road to the Final (RTTF) dei Villans riceve il massimo potenziamento previsto: per sole 48 ore, ben 14 giocatori sono disponibili nei pacchetti con un mostruoso upgrade definitivo a 96 OVR, accompagnato da 5 stelle di Mosse Abilità e Piede Debole. Scopriamo tutti i dettagli. Quando il calcio reale incontra Ultimate Team nascono eventi unici. La notte magica della squadra di Unai Emery si trasforma nel rilascio lampo più imponente dell’anno su FC 26. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, L’ASTON VILLA TRIONFA IN EUROPA LEAGUE: DISPONIBILE IL MAXI “WINNER BOOST” RTTF DA 96 OVR PER 48 ORE

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Il Principe William festeggia come un vero tifoso: Aston Villa trionfa in Europa League dopo 44 a

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Aston Villa 0 - 3 Arsenal - Alessia Russo 52' reddit

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