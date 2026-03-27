RTTF FC 26 | come funzionano gli upgrade? La guida completa per far volare le tue carte fino a 96 OVR!
Con l'inizio delle competizioni europee su Ultimate Team, la nuova promozione UEFA Road to the Final porta i giocatori a seguire le fasi a eliminazione diretta delle principali competizioni europee, tra cui Champions League, Europa League, Conference League e Women’s Champions League. La promozione introduce meccaniche di upgrade delle carte che permettono di migliorare le statistiche e raggiungere un valore massimo di 96 OVR.
Il momento più emozionante delle competizioni europee è finalmente arrivato su Ultimate Team. Con il lancio della promo UEFA Road to the Final (RTTF), i riflettori si accendono sulle fasi a eliminazione diretta di Champions League, Europa League, Conference League e Women’s Champions League. Ma attenzione: queste non sono semplici carte speciali. Sono oggetti dinamici che migliorano in tempo reale in base ai risultati reali dei club. Ecco la guida definitiva per capire come e quando i tuoi giocatori riceveranno i potenziamenti. The pinnacle of European club football is here. Go the distance in knockout drama and watch your UEFA Road to the Final players level up in #FC26 as the biggest moments unfold: https:t. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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