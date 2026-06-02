Farò come a Modena Fermato per terrorismo
Un uomo è stato fermato con l’intenzione di ripetere un episodio simile a quello avvenuto a Modena il 16 maggio, quando un’auto si è lanciata contro la folla causando danni. L’individuo avrebbe dichiarato di essere pronto a comportarsi nello stesso modo, riferendosi a quell’attacco. La polizia ha intercettato e fermato la persona prima che potesse agire, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul luogo o sui motivi specifici.
"Pronto a fare come a Modena". Vale a dire avventarsi con un’auto sulla folla per tentare di fare una strage (nella foto l’auto schiantata a Modena il 16 maggio). La Procura di Milano ha fermato per terrorismo internazionale un ragazzo di 21 anni 21 anni, nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza. A Zakaria Ben Haddi viene contestato di aver aderito all’ Isis dopo un percorso di radicalizzazione online. Avrebbe pubblicato quasi ogni giorno su Instagram e TikTok contenuti di propaganda dello Stato Islamico, esaltando attentati contro cristiani e Occidente e inneggiando al martirio. A far scattare il fermo, anche la frase: "Domani renderò l’Italia un po’ migliore". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Si parla di: Farò come a Modena. Fermato per terrorismo; Fermato per terrorismo, pronto a fare come Modena scriveva sui social. Lui: Solo divulgazione.
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