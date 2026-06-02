Farò come a Modena Fermato per terrorismo

Notizia in breve

Un uomo è stato fermato con l’intenzione di ripetere un episodio simile a quello avvenuto a Modena il 16 maggio, quando un’auto si è lanciata contro la folla causando danni. L’individuo avrebbe dichiarato di essere pronto a comportarsi nello stesso modo, riferendosi a quell’attacco. La polizia ha intercettato e fermato la persona prima che potesse agire, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul luogo o sui motivi specifici.