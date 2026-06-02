Fare 40 push-up riduce del 96% il rischio di malattie cardiache
Uno studio di Harvard ha seguito 1.000 uomini per dieci anni, analizzando la relazione tra la capacità di fare push-up e il rischio di malattie cardiache. I risultati indicano che chi riesce a completare 40 piegamenti ha il 96% in meno di probabilità di sviluppare patologie cardiache rispetto a chi ne esegue di meno. I ricercatori hanno valutato anche altri parametri di forma fisica, riscontrando che la forza muscolare è un fattore predittivo significativo per la salute cardiovascolare.
Quaranta piegamenti (push-up) sulle braccia. Non come obiettivo di palestra ma come test diagnostico. Un gruppo di ricercatori della Harvard T.H. Chan School of Public Health ha analizzato i dati sanitari di 1.104 vigili del fuoco maschi seguiti per dieci anni, dal 2000 al 2010, scoprendo che chi riusciva a fare più di 40 flessioni consecutive aveva un rischio di sviluppare malattie cardiovascolari ridotto del 96 per cento rispetto a chi non ne riusciva a farne più di dieci. Lo studio, pubblicato su JAMA Network Open, è il primo a documentare un legame diretto tra la capacità di fare piegamenti sulle braccia e la probabilità di sviluppare malattie cardiache. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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