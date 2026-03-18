Andare in menopausa prima dei 40 anni aumenta il rischio di malattie cardiache del 40% | lo studio

Uno studio condotto dalla Northwestern Medicine ha analizzato il rischio di malattie cardiache in relazione all'età di inizio della menopausa, evidenziando che andare in menopausa prima dei 40 anni aumenta del 40% la probabilità di sviluppare problemi cardiaci nel corso della vita. La ricerca ha coinvolto un ampio campione di donne, fornendo dati dettagliati sulla correlazione tra età della menopausa e salute cardiovascolare.

Una vasta ricerca della Northwestern Medicine per la prima volta ha calcolato il rischio cardiaco lungo tutta la vita associato all'età di inizio della menopausa. L'autrice principale Priya Freaney: "Tutti i medici devono sentirsi a proprio agio nel chiedere l'età d'inizio della menopausa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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