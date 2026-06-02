fano si va verso la rivoluzione tecnica

Domani si terrà l’assemblea dei soci del Consorzio Fano Sport, che deciderà sul futuro dell’Alma Fano. La riunione riguarda le questioni legate alla gestione della squadra e alle strategie per la prossima stagione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui punti all’ordine del giorno o sulle possibili decisioni che verranno prese durante l’incontro.

Sarà l’assemblea dei soci del Consorzio Fano Sport, convocata per domani, a decidere il futuro dell’ Alma Fano. Nell’incontro tra i 22 soci che attualmente compongono il consorzio, ci sarà infatti da discutere la proposta, presentata da alcuni soci con passate esperienze nel mondo del calcio, di un completo rinnovamento della struttura del club granata. Il cambiamento dovrebbe riguardare innanzitutto lo staff tecnico con l’arrivo di Michele Fucili nelle vesti di allenatore, del fanese Giovanni Santini nelle vesti di vice – entrambi con un positivo passato a Fossombrone – di Luca Marongiu in quelle di direttore tecnico, di Daniele Dalla Bona, ex giocatore dell’Urbino, come direttore sportivo e del fanese Umberto Cazzola in un ruolo ancora da definire, ma di lui si parla come di un elemento a supporto sempre alla squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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