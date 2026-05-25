Il tecnico del Milan è in bilico dopo la sconfitta nell'ultima giornata di campionato. La società sta valutando un cambio in panchina, con il possibile esonero già in atto. Anche alcuni dirigenti sono sotto osservazione, mentre i giocatori più rappresentativi rischiano di essere coinvolti nella rivoluzione. La squadra ha attraversato un andamento altalenante in questa stagione, con un ritmo particolarmente negativo nel 2026.

L'altalenante stagione del Milan con il ritmo terribile di questo 2026 ha il suo apice proprio nell'ultima giornata di campionato. I rossoneri perdono altri punti a San Siro e non si qualificano in Champions League buttando via un traguardo che avevano in mano dopo la brillante vittoria di Marassi contro il Genoa. Invece, nonostante la presenza di Gerry Cardinale che a pranzo aveva ribadito al mondo rossonero che non si poteva fallire il quarto posto, obiettivo minimo di questa stagione, il Diavolo crolla contro un avversario, il Cagliari appunto, già salvo. Nello sport la testa è tutto. Il Milan si è ritrovato immerso nei pensieri e nella paura di fallire, mentre i rossoblù non avevano nulla da perdere. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Allegri-Milan, si va verso l'esonero? Pronta la rivoluzione, big a rischio. E anche i dirigenti rischiano

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