Family Card Covid tre assoluzioni e una condanna | chiuso il caso sui buoni spesa

Da messinatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'inchiesta sul sistema di accesso ai contributi pubblici attivato durante l’emergenza Covid si è conclusa con tre assoluzioni e una condanna. La vicenda riguarda i buoni spesa distribuiti durante il periodo di emergenza, dopo anni di indagini e verifiche giudiziarie. Il procedimento ha portato alla chiusura del caso, con le decisioni emesse dal tribunale. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni delle sentenze.

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Un sistema di accesso ai contributi pubblici attivato durante l’emergenza Covid finisce al centro di un’inchiesta che si è conclusa con tre assoluzioni e una condanna, dopo anni di accertamenti e verifiche giudiziarie.Il caso riguarda le cosiddette “Family Card”, i buoni spesa messi a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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