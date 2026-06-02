Family Card Covid tre assoluzioni e una condanna | chiuso il caso sui buoni spesa

Un'inchiesta sul sistema di accesso ai contributi pubblici attivato durante l’emergenza Covid si è conclusa con tre assoluzioni e una condanna. La vicenda riguarda i buoni spesa distribuiti durante il periodo di emergenza, dopo anni di indagini e verifiche giudiziarie. Il procedimento ha portato alla chiusura del caso, con le decisioni emesse dal tribunale. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sulle motivazioni delle sentenze.

Un sistema di accesso ai contributi pubblici attivato durante l’emergenza Covid finisce al centro di un’inchiesta che si è conclusa con tre assoluzioni e una condanna, dopo anni di accertamenti e verifiche giudiziarie.Il caso riguarda le cosiddette “Family Card”, i buoni spesa messi a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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