Rapine ed estorsioni quattro assoluzioni e una condanna a cinque anni

A Galatone si è concluso un processo legato a un’inchiesta che aveva coinvolto tre associazioni criminali operanti tra Galatone, Gallipoli e Alezio. Le indagini avevano portato a una serie di accuse riguardanti traffico di droga, rapine ed estorsioni. Alla fine, sono state pronunciate quattro assoluzioni e una condanna a cinque anni di carcere.

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