Rapine ed estorsioni quattro assoluzioni e una condanna a cinque anni
A Galatone si è concluso un processo legato a un’inchiesta che aveva coinvolto tre associazioni criminali operanti tra Galatone, Gallipoli e Alezio. Le indagini avevano portato a una serie di accuse riguardanti traffico di droga, rapine ed estorsioni. Alla fine, sono state pronunciate quattro assoluzioni e una condanna a cinque anni di carcere.
GALATONE - Si è concluso con una sola condanna il processo nato dall’inchiesta che puntò i riflettori su tre associazioni a delinquere impegnate nel commercio di sostanze stupefacenti, a Galatone, Gallipoli e Alezio, ma anche in rapine ed estorsioni. Inizialmente, sott’accusa c’erano trenta.🔗 Leggi su Lecceprima.it
Notizie correlate
Presunti abusi edilizi al “Fuori Orario”, quattro assoluzioni e una lieve condannaEmessa la sentenza nel processo sul chiosco bar nella marina di Sant’Andrea, a Otranto.
Roma: furti, rapine ed estorsioni in supermercati e gallerie commerciali, 7 arrestiLa polizia di Stato ha arrestato sette persone per furti e rapine a Roma, evidenziando l'impegno nel contrasto ai reati predatori.
Temi più discussi: Concessionaria di auto come centro di spaccio. Indagine dopo la morte di un uomo: quattro arresti; Colpi in serie tra Latina e Aprilia, chiesti cinque anni e quattro mesi; Montefeltro, smantellata la centrale della cocaina in concessionaria: 4 arresti; Rapine nelle gioiellerie: sette arresti, tre componenti di Aprilia, Ardea e Velletri.
Coinvolte anche aziende bresciane nell’inchiesta della Guardia di finanza. Indagate 41 persone per frode fiscale, riciclaggio ed estorsioni. facebook
Il tema Sicurezza è un problema che pesa solamente sugli onesti e poveri - reddit.com reddit
Incontro tramite social finisce in rapina ed estorsione, quattro arrestiUn appuntamento fissato sui social si è trasformato in una rapina aggravata con minacce e bonifici estorti. Quattro cittadini pakistani sono finiti in manette ... elivebrescia.tv
Adescano uomini gay su piattaforme d’incontri, li stuprano e rapinano: tre arresti per violenze omofobeTre giovani sono finiti in carcere per violenze sessuali omofobe, rapine ed estorsioni. Adescavano uomini gay in chat, fissavano un appuntamento e un complice le aggrediva. Leggi tutte le news di ... fanpage.it