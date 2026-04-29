Siti online e call center per vendere false polizze assicurative | 7 rischiano il processo

Sette persone sono state coinvolte in un’indagine che riguarda la vendita di polizze assicurative false attraverso siti internet e call center. Le offerte pubblicizzate promettevano prezzi molto bassi, ma si trattava di truffe. Le autorità hanno raccolto prove che collegano i soggetti alle attività fraudolente e ora si preparano a portare avanti il procedimento penale.

Polizze assicurative vendute online a prezzi particolarmente vantaggiosi ma era tutta una truffa. Per questo 7 persone rischiano il processo. Il giudice Marzia Pellegrino ha fissato l’udienza preliminare per la fine di ottobre.Dovranno comparire dinanzi al magistrato del tribunale di Santa Maria.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Polizze auto false online: truffa svelata, 3 arresti a Rieti. MilleTruffa delle polizze auto online: tre denunciati in provincia di Rieti I Carabinieri di Rieti hanno denunciato tre uomini originari della Campania... San Luca, il caso del finto broker che prometteva polizze assicurative economiche: come agiva, denunciatoÈ scattata una denuncia dopo un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di San Luca (Reggio Calabria), che ha permesso di individuare il... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Siti online e call center per vendere false polizze assicurative: 7 rischiano il processo; Soccorsi più rapidi in tutta Italia: la Lombardia potenzia e-Call; Archetipi mediterranei: call fotografica; EU Code Week: aperta la Call per diventare Leading Teacher delle scuole superiori. Annunci online: le piattaforme devono verificare i dati prima Il Garante Privacy impone ai siti di annunci controlli preventivi: i gestori devono verificare... - facebook.com facebook #PoliziaPostale: allarme falsi siti e-commerce e offerte ingannevoli online #TruffeOnline #Cybersecurity x.com