Il Napoli ha avviato le trattative per ingaggiare l'allenatore, con Fabrizio Romano che conferma l'accordo imminente. Allegri firmerà un contratto fino al 2028 da circa 5 milioni di euro. La trattativa si trova in fase avanzata e l'intesa con i vertici della società è vicina alla chiusura. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi, alcuni contrari all'eventuale cambio in panchina.

HERE WE GO: ALLEGRI VERSO IL NAPOLI. Il Napoli ha accelerato in modo decisivo per Massimiliano Allegri: secondo Fabrizio Romano il classico “Here we go!” certifica che la trattativa è in fase avanzatissima e l’intesa con Aurelio De Laurentiis è vicina alla chiusura. La scelta sembra ormai orientata: contratto biennale fino al 30 giugno 2028 e ingaggio da 5 milioni l’anno, con Allegri in netto vantaggio su Vincenzo Italiano. Secondo Sky Sport, la dirigenza azzurra (De Laurentiis, Chiavelli, Manna) vuole chiudere nei prossimi giorni. Ma la piazza protesta: da giorni i social del Napoli sono invasi da commenti contro Allegri, esplosi dopo il post celebrativo per Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Allegri-Napoli, Fabrizio Romano: “Here we go”. Contratto fino al 2028 da 5 milioni mentre la piazza si ribella

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