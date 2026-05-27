Allegri o Italiano al Napoli? La risposta di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano ha risposto alla domanda se Allegri o Italiano possano allenare il Napoli. La questione nasce dal fatto che il club ha terminato il rapporto con Antonio Conte alla fine della scorsa stagione. La notizia riguarda quindi un possibile cambio di allenatore, ma non sono stati forniti dettagli sulle preferenze o sui nomi specifici coinvolti.

Il Napoli e Antonio Conte, come noto, si sono divisi e detti addio con la fine della stagione appena conclusa. Accostati al club azzurro, sembrano esserci Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri: ecco cos’ha riferito a tal proposito Fabrizio Romano. “Prima della fine del campionato, Manna e il Napoli erano in pressing forte su Allegri“. SpazioNapoli è un supplemento editoriale della Testata Giornalistica "Nuovevoci" Aut. Tribunale di Torre Annunziata n. 3 del 10022011 . 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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