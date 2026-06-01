Pandoro Gate l’ex braccio destro della Ferragni Fabio Maria Damato svuota il sacco da Selvaggia Lucarelli – Il video

A due anni dal caso noto come Pandoro Gate, Fabio Maria Damato, ex manager e collaboratore di Chiara Ferragni, ha rilasciato una intervista a Selvaggia Lucarelli. Damato ha parlato di dettagli riguardanti il suo ruolo e le dinamiche dietro l’incidente, senza fornire ulteriori commenti su altri aspetti. La dichiarazione rappresenta la prima volta in cui Damato si esprime pubblicamente sull’episodio.

A due anni dal Pandoro Gate, parla per la prima volta Fabio Maria Damato, l’ex manager, amico e braccio destro di Chiara Ferragni. E ha scelto con un certo coraggio di farlo con me. Così Selvaggia Lucarelli, che il Pandoro Gate l’ha svelato facendolo finire su tutti i giornali, annuncia l’intervista all’ex collaboratore dell’imprenditrice digitale, che andrà in onda sul suo canale Youtube Burnout. Fabio Maria Damato finora non ha mai parlato della vicenda per cui l’influencer è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata dal GUP di Milano questo gennaio. E ha scelto proprio la firma del Fatto Quotidiano, che sollevò per prima i primi dubbi sull’operazione legata al pandoro griffato, dando il via libera all’inchiesta giudiziaria. 🔗 Leggi su Open.online

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Pandoro Gate, Chiara Ferragni è stata davvero assolta

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