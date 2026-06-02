Fabio Damato sul Pandoro Gate | Non ci aspettavamo la multa il video con la tuta grigia? Non ero d'accordo

Dopo due anni dal caso Pandoro Gate, l'ex braccio destro di Chiara Ferragni ha dichiarato di non aspettarsi la multa. Ha anche commentato il video con la tuta grigia, affermando di non essere d’accordo con alcune interpretazioni. La sua testimonianza è stata rilasciata durante un’intervista a una giornalista nota per le sue inchieste. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o ai dettagli legali del procedimento.

Dopo due anni dal caso Pandoro Gate, ha parlato per la prima volta l'ex braccio destro di Chiara Ferragni, Fabio Damato: "Non ci aspettavamo la multa", ha detto alla giornalista Selvaggia Lucarelli. E sul famoso video con la tuta grigia, ha rivelato di non essere stato d'accordo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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