Fa il giustiziere e vota contro il salario minimo | Zerocalcare risponde alle polemiche e si scaglia contro Gasparri

Notizia in breve

Zerocalcare ha rotto il silenzio dopo tre giorni di polemiche riguardo alla sua nuova serie animata. In un messaggio pubblico, ha commentato le accuse di aver espresso opinioni contrarie al salario minimo e si è scagliato contro un politico che aveva criticato la sua posizione. La discussione si è accesa sui social e sui media, con l’autore che ha deciso di rispondere direttamente alle critiche, senza ulteriori commenti fino a quel momento.