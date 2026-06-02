Fa il giustiziere e vota contro il salario minimo | Zerocalcare risponde alle polemiche e si scaglia contro Gasparri
Zerocalcare ha rotto il silenzio dopo tre giorni di polemiche riguardo alla sua nuova serie animata. In un messaggio pubblico, ha commentato le accuse di aver espresso opinioni contrarie al salario minimo e si è scagliato contro un politico che aveva criticato la sua posizione. La discussione si è accesa sui social e sui media, con l’autore che ha deciso di rispondere direttamente alle critiche, senza ulteriori commenti fino a quel momento.
Tre giorni di silenzio, poi la replica. Michele Rech, in arte Zerocalcare, ha deciso di intervenire personalmente sulla bufera che ha investito “ Due Spicci “, la sua nuova serie animata prodotta per Netflix e uscita da pochi giorni. Al centro della polemica, le presunte condizioni di lavoro sfavorevoli denunciate da alcuni animatori che hanno collaborato alla produzione: ritmi serrati, trattamenti economici ritenuti inadeguati, un malessere emerso attraverso stories anonime su Instagram che ha innescato un dibattito mediatico e persino un’interrogazione parlamentare. Il fumettista ha affidato la sua versione dei fatti a un video diretto e senza filtri pubblicato su Instagram, nel quale chiarisce innanzitutto il proprio ruolo nella filiera produttiva. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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