Bestemmia di Ibiza Altea al Gf Vip Adinolfi si scaglia contro Pier Silvio Berlusconi e tira in ballo Gasparri

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea è stata al centro di una polemica per aver pronunciato una bestemmia. In seguito, Mario Adinolfi ha commentato pubblicamente l’accaduto, rivolgendo critiche a Pier Silvio Berlusconi e coinvolgendo anche Gasparri nel discorso. La vicenda ha suscitato reazioni sui social e tra gli spettatori, accendendo il dibattito sull’uso di certi linguaggi in televisione.

Mario Adinolfi si è scagliato contro Pier Silvio Berlusconi commentando il caso di una presunta bestemmia pronunciata al Grande Fratello Vip dalla concorrente Ibiza Altea. Nei giorni scorsi, ha iniziato a circolare in rete un video in cui si sente la donna nel reality show scandire un’espressione ritenuta da molti blasfema. Tra questi figura Adinolfi, che ha anche ricordato diversi altri casi del passato relativi a squalifiche dai programmi televisivi. Gf Vip, caso bestemmia di Ibiza Altea: Adinolfi contro Berlusconi Il riferimento alle dimissioni di Maurizio Gasparri Adinolfi: "Pier Silvio, davvero non riesci a cambiare?" Gf Vip, caso... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bestemmia di Ibiza Altea al Gf Vip, Adinolfi si scaglia contro Pier Silvio Berlusconi e tira in ballo Gasparri Articoli correlati Gf Vip, Adinolfi contro Ibiza Altea: “Grave bestemmiare, Mediaset intervenga”(Adnkronos) – Mario Adinolfi invita Mediaset a prendere proveddimenti contro la concorrente Ibiza Altea che nella notte tra domenica e lunedì davanti... Prima lite al GF VIP 8: Ibiza Altea contro Raul DumitrasAl GF VIP 8 arrivano le prime frizioni e, a scatenarle, è un dettaglio minuscolo. Aggiornamenti e notizie su Bestemmia di Ibiza Altea al Gf Vip... Temi più discussi: Grande Fratello Vip, Ibiza Altea nei guai: presunta bestemmia nella notte, rischio squalifica; Bestemmia nella Casa del Grande Fratello Vip, Ibiza Altea rischia di essere squalificata; GFVip 8: Ibiza Altea già fuori dal reality? A rischio squalifica per presunta bestemmia; Gf Vip, Ibiza Altea a rischio squalifica: il video della presunta bestemmia. Bestemmia di Ibiza Altea al Gf Vip, Adinolfi si scaglia contro Pier Silvio Berlusconi e tira in ballo GasparriMario Adinolfi si è scagliato contro Pier Silvio Berlusconi commentando il caso di una presunta bestemmia pronunciata al Grande Fratello Vip dalla concorrente Ibiza Altea. Nei giorni scorsi, ha inizia ... virgilio.it Grande Fratello Vip, la bestemmia di Ibiza Altea è un caso:SqualificaInciampa di notte sul comodino e scatta una sonora bestemmia. La concorrente Ibiza Altea rischia la squalifica dal Grande Fratello Vip, su ... iltempo.it «Il video tratto dalla diretta è inequivocabile ma, a difesa della concorrente, va detto che il contesto in cui si è verificata l’imprecazione documenta l’assoluta assenza di intenzionalità. » Nella notte, Ibiza Altea si è lasciata sfuggire una bestemmia all’interno dell - facebook.com facebook Spunta un video: Ibiza Altea avrebbe pronunciato una bestemmia al GF Vip. Il pubblico è diviso e si discute di possibili provvedimenti x.com