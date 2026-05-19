F1 i precedenti della Ferrari in Canada La storia d’amore della Rossa con Montreal si è raffreddata…

La Ferrari ha una lunga storia nel Gran Premio del Canada di Formula 1, con numerose partecipazioni nel corso degli anni. La passione tra la scuderia e il circuito di Montreal si è manifestata attraverso vittorie, pole position e momenti memorabili, ma negli ultimi anni questa relazione sembra essersi raffreddata. La cinquantacinquesima edizione dell'evento si terrà domenica 24 maggio 2026, attirando ancora una volta l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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