F1 i precedenti della Ferrari in Canada La storia d’amore della Rossa con Montreal si è raffreddata…

Da oasport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari ha una lunga storia nel Gran Premio del Canada di Formula 1, con numerose partecipazioni nel corso degli anni. La passione tra la scuderia e il circuito di Montreal si è manifestata attraverso vittorie, pole position e momenti memorabili, ma negli ultimi anni questa relazione sembra essersi raffreddata. La cinquantacinquesima edizione dell'evento si terrà domenica 24 maggio 2026, attirando ancora una volta l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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La cinquantacinquesima edizione del Gran Premio del Canada di F1 si disputerà domenica 24 maggio 2026. Si tratta, nel suo piccolo, di un evento. Mai, prima d’oggi, la corsa nordamericana si è tenuta così presto. Un anticipo figlio della logistica, perché si evita di fare avanti e indietro dal Nord America dopo il GP di Miami. La Ferrari ha vinto tanto nel Paese della Foglia d’Acero, alcuni successi sono stati particolarmente emozionanti. Peraltro, le affermazioni sono giunte con sette piloti differenti, alcuni dei quali hanno toccato proprio a Montreal uno dei propri picchi – se non il pinnacolo assoluto – della loro esperienza a Maranello. Tuttavia, nell’ultimo ventennio, il rapporto privilegiato tra il Cavallino Rampante e il Canada è venuto meno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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