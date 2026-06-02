IL PROGETTO. La sistemazione dell’area di oltre 90mila mq partirà dalla nuova ciclabile su via Verne. Tra le opere, una rotonda in via Borgo Palazzo e 5mila mq di parcheggio a servizio del Luna park. Il piano è stato presentato dall’operatore lo scorso anno e ora si sta chiudendo l’iter autorizzativo, con la definizione della convenzione quadro che, spiega il Comune, «dovrebbe arrivare in Consiglio comunale entro la fine del mese di luglio». Gli uffici di Palafrizzoni si stanno confrontando con l’operatore (la società Telma ) sugli ultimi dettagli e la Giunta, nelle scorse settimane, ha autorizzato l’avvio del processo partecipativo con il... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ex Fervet a Celadina, entro fine luglio la convenzione: aperto il confronto col quartiere

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