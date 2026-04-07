La palestra all’aperto col coach di quartiere | il calendario delle iniziative

Mercoledì 8 aprile inizierà il progetto “Coach di Quartiere”, promosso dal Comune di Parma. Si tratta di un’iniziativa che prevede attività motorie gratuite all’aperto, rivolte a persone di tutte le età. La palestra all’aperto sarà gestita da un coach di quartiere e rappresenta una proposta rivolta a promuovere sport, benessere e inclusione nella comunità locale.

Prende il via mercoledì 8 aprile il progetto “Coach di Quartiere”, l’iniziativa del Comune di Parma dedicata alla promozione dello sport, del benessere e dell’inclusione attraversoattività motorie gratuite e aperte a tutte le fasce d’età. Il progetto è realizzato in collaborazione con le realtà di promozione sportiva del territorio:UISP – Unione Italiana Sport per Tutti di Parma, CSI – Centro Sportivo Italiano di Parma e CSEN – Centro Sportivo Educativo Nazionale di Parma. Nel quartiere Montanara, alParco 8 Ottobre (via Montanara), le attività si svolgeranno dall’8 aprile al 21 ottobre 2026 e saranno rivolte principalmente a persone adulte e anziane. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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