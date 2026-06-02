Un ex ballerino di Amici è stato arrestato dopo aver aggredito il personale sanitario di un ospedale a Roma. L’uomo ha scagliato minacce e violenza contro gli operatori sanitari. Successivamente, si è rivolto anche contro gli agenti intervenuti sul posto. L’arresto è avvenuto in seguito alle denunce delle vittime, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione sulla presenza di feriti o sulle motivazioni dell’aggressione.

Guai in vista per Simone Benedetti, ex ballerino nel talent show Amici. L’uomo è stato arrestato per aver aggredito il personale sanitario dell’Aurelia Hospital, a Roma, ed essersi scagliato successivamente anche contro gli agenti intervenuti sul posto. Il fermo è stato convalidato con obbligo di dimora nella Capitale. L’arresto di Simone Benedetti, ballerino di Amici. Simone Benedetti, concorrente della terza edizione del talent show Amici, è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza privata. Secondo la ricostruzione fornita da La Repubblica, l’uomo sarebbe stato trasportato all’Aurelia Hospital in ambulanza dopo essere stato investito. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ex ballerino di Amici in manette: caos in ospedale e minacce agli agenti

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