L' attore di Mare fuori finisce in manette | danneggiamento aggravato poi insulti e minacce agli agenti
Nella notte, un attore famoso per il suo ruolo in una serie televisiva è stato arrestato. Secondo quanto riferito, avrebbe causato danni a un veicolo e poi rivolto insulti e minacce agli agenti di polizia intervenuti. L’arresto sarebbe stato disposto dopo che sono emerse accuse di danneggiamento aggravato e comportamenti minacciosi nei confronti delle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze precise.
Notte di follia per Artem Tkachuk, attore noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo da lui interpretato nella celebre serie televisiva “Mare Fuori”: il 25enne italo-ucraino, in compagnia di tre amici, ha prima contribuito a danneggiare alcune vetture posteggiate a bordo strada nella periferia di Milano, e poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti sul posto. I fatti si sono verificati nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio in via Molino Prepositurale a Rho, nell’hinterland milanese: sono all’incirca le ore 3 del mattino, quando al 112 arrivano le segnalazioni di alcuni residenti allertati dagli schiamazzi prodotti dal gruppo di cui faceva parte anche l’attore di Mare Fuori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Love Unhinged | THRILLER | Full Movie in English
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