L' attore di Mare fuori finisce in manette | danneggiamento aggravato poi insulti e minacce agli agenti

Da ilgiornale.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, un attore famoso per il suo ruolo in una serie televisiva è stato arrestato. Secondo quanto riferito, avrebbe causato danni a un veicolo e poi rivolto insulti e minacce agli agenti di polizia intervenuti. L’arresto sarebbe stato disposto dopo che sono emerse accuse di danneggiamento aggravato e comportamenti minacciosi nei confronti delle forze dell’ordine. La vicenda si è svolta in un contesto di tensione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze precise.

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Notte di follia per Artem Tkachuk, attore noto per il ruolo di Pino ‘o pazzo da lui interpretato nella celebre serie televisiva “Mare Fuori”: il 25enne italo-ucraino, in compagnia di tre amici, ha prima contribuito a danneggiare alcune vetture posteggiate a bordo strada nella periferia di Milano, e poi si è scagliato contro gli agenti intervenuti sul posto. I fatti si sono verificati nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio in via Molino Prepositurale a Rho, nell’hinterland milanese: sono all’incirca le ore 3 del mattino, quando al 112 arrivano le segnalazioni di alcuni residenti allertati dagli schiamazzi prodotti dal gruppo di cui faceva parte anche l’attore di Mare Fuori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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