Un ex ballerino di Amici è stato arrestato a Roma dopo aver minacciato infermieri e poliziotti nel corso di un episodio avvenuto all’Aurelia Hospital. Durante l’intervento, avrebbe aggredito il personale sanitario e le forze dell’ordine presenti in ospedale. La situazione ha causato disordini nel pronto soccorso, portando all’arresto dell’uomo. Non sono stati riportati dettagli sulle eventuali conseguenze o motivazioni dell’episodio.

Simone Benedetti avrebbe aggredito infermieri e poliziotti intervenuti sul posto: notte di tensione all’Aurelia Hospital.. Doveva essere un normale accesso al Pronto Soccorso dopo un incidente stradale, ma la situazione sarebbe rapidamente degenerata fino all’arresto. Protagonista della vicenda è Simone Benedetti, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, accusato di aver minacciato il personale sanitario e di essersi scagliato contro gli agenti di Polizia intervenuti all’ Aurelia Hospital di Roma. La vicenda, avvenuta tra il 1° e il 2 giugno, ha attirato l’attenzione anche per il passato televisivo del giovane, diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione alla terza edizione del celebre talent show di Canale 5. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Ex ballerino di Amici arrestato a Roma: minacce in ospedale e caos al Pronto Soccorso

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