L'ex ballerino di Amici, Simone Benedetti, è stato arrestato a Roma dopo un episodio al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital. Durante l'evento, ha rivolto minacce al personale medico, provocando un intervento delle forze dell'ordine. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze legali o sulle motivazioni dell'aggressione. La polizia ha gestito la situazione e ha condotto l'arresto.

L'ex ballerino di Amici Simone Benedetti è stato arrestato a Roma dopo un episodio di forte tensione al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital: minacce al personale e intervento della polizia. Momenti di forte tensione all'interno del pronto soccorso dell'Aurelia Hospital di Roma, dove Simone Benedetti, ballerino professionista noto al grande pubblico per la partecipazione alla terza edizione di Amici di Maria De Filippi, è stato arrestato dopo un intervento della Polizia di Stato. Secondo le accuse, avrebbe minacciato il personale sanitario durante una lite esplosa nel pronto soccorso. Stando alla ricostruzione dagli inquirenti, i fatti sarebbero avvenuti nella serata di domenica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Ex Amici Simone Benedetti arrestato dopo il caos in ospedale a Roma

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