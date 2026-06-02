evento colpi di grazia 2026

La rassegna culturale e musicale “Colpi di Grazia” si svolgerà nel 2026 al Giardino La Nunziatina di Pisa. Organizzata da Metarock, questa edizione è dedicata alle artiste femminili.

Il talento delle donne torna sul palco del Giardino La Nunziatina di Pisa con la nuova edizione di Colpi di Grazia, la rassegna culturale e musicale di Metarock, tutta al femminile. Primo appuntamento con il viaggio poetico della cantante sarda Elena Ledda, in programma stasera alle 20 (ingresso gratuito). La rassegna musicale e culturale dedicata alla voce femminile è ideata dall’Associazione Metarock con l’organizzazione de La Nunziatina e il contributo di Fondazione Pisa. La kermesse proseguirà con i concerti estivi di Nicole Coceancig, Maria Moctezuma, Sistah Vibes e Hempress Sativa. Il progetto Amàius di Elena Ledda nasce dal desiderio di contribuire al riconoscimento alla lingua sarda dell’efficacia e della contemporaneità nelle sue infinite possibilità di espressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Colpo Di Grazia

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