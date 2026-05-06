Q uesta sera in diretta alle 21.30 su Rai 1 andrà in onda la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026, 71esima edizione del massimo riconoscimento per il cinema italiano. In lizza per la statuetta i migliori film italiani usciti tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2025. A condurre l’evento Bianca Balti e Flavio Insinna. “La Grazia”, il trailer del nuovo film di Paolo Sorrentino risveglia le coscienze X Leggi anche › “La grazia” di Paolo Sorrentino: la recensione di Mereghetti David di Donatello 2026 su Rai 1: orario diretta stasera 6 maggio, chi sono i conduttori. A partire dalle 21.30 su Rai 1 inizierà la serata dal Teatro 23 di Cinecittà inaugurato per l’occasione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In diretta su Rai 1 l'evento condotto da Bianca Balti e Flavio Insinna. I favoriti? "Le città di pianura" e "La grazia"

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